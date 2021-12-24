Сафонов стал лучшим игроком сборной России по итогам 2021 года

Пресс-служба РФС сообщила о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком сборной России в 2021 году.
По информации источника, 22-летний футболист одержал победу в голосовании среди болельщиков национальной команды. Отмечается, что в финальном этапе опроса он обошел полузащитника «Монако» Александра Головина.
Напомним, что дебют Сафонова за сборную России в официальных матчах состоялся на чемпионате Европы-2020 – в игре второго тура группового этапа с Финляндией (1:0). Всего он отыграл за команду семь встреч, пропустил шесть голов и четыре раза отстоял «на ноль».
источник: РФС