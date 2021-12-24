Люк де Йонг близок к тому, чтобы перейти в «Кадис» на правах аренды до конца сезона-2021/22

Руководство «Кадиса» находится в шаге от подписания контракта с форвардом «Барселоны» Люком де Йонгом, арендованном у «Севильи» до лета 2022 года.

Согласно данным El Mundo Deportivo, каталонский клуб достиг договоренности с андалусийцами по поводу досрочного расторжения арендного соглашения 31-летнего представителя Нидерландов. В конечном итоге, желто-синим и севильской команде удалось прийти к согласию по переходу футболиста до конца текущего сезона. Отмечается, что в данный момент удачное завершение сделки зависит от того, готов ли сам игрок перейти в «Кадис».

Добавим, что в нынешнем сезоне де Йонг отыграл за «Барселону» 12 матчей, отличившись одним забитым голом.