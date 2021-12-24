«Тоттенхэм» не собирается продавать Бергвейна в зимнее трансферное окно

Фланговый нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн останется в лондонском клубе как минимум до конца текущего сезона.

Как сообщает Sky Sports, в подписании 24-летнего игрока в январе 2022 года были заинтересованы «Аякс» и «Севилья», однако руководство «шпор» не собирается отпускать форварда в другую команду этой зимой. Отмечается, что главный тренер лондонцев Антонио Конте по-прежнему рассчитывает на нидерландского футболиста.

Напомним, что Бергвейн выступает за «Тоттенхэм» с января прошлого года. Сумма его трансфера из ПСВ составила 30 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 63 матчах, забил пять голов и отдал десять ассистов. Его контракт истекает летом 2025-го.