«Нижний Новгород» сообщил о заинтересованности в подписании двух игроков «Зенита»

«Нижний Новгород» хочет подписать голкипера «Зенита» Даниила Одоевского, а также полузащитника петербуржцев Кирилла Кравцова. Об этом заявил генеральный директор нижегородской команды Равиль Измайлов.

Как отметил функционер, клуб пока не отправлял официальные запросы по игрокам в стан сине-бело-голубых. Однако в данный момент с действующими чемпионами РПЛ ведутся переговоры.

– Мы делаем предложения многим клубам по возможности аренды и развитию молодых игроков. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут «Нижнему Новгороду». Предложения «Зениту» пока не делали. Мы заинтересованы и ведем переговоры, – цитирует Измайлова «Чемпионат».

Добавим, что Одоевский и Кравцов являются воспитанниками академии «Зенита». В составе основной команды петербуржцев 18-летний вратарь отыграл лишь один матч. Что касается Кравцова, то на счету 19-летнего хавбека 16 проведенных встреч.

После 18 сыгранных туров в чемпионате России Нижний Новгород занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.