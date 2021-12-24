Мэр Казани: Бюджет «Рубина» не является большим – клуб будет чемпионом, если им помочь с деньгами

Мэр Казани Ильсур Метшин, ранее занимавший пост президента «Рубина», оценил нынешнюю ситуацию в клубе.

Отметим, что в данный момент подопечные Леонида Слуцкого занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 18 турах. Отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков. В последних пяти матчах РПЛ команда из Татарстана потерпела четыре поражения.

– Слуцкий – красавец, великолепный, опытнейший тренер, Сайманов – великолепный генеральный менеджер, они собрали шикарную команду. Не хватает одного – денег. Бюджет «Рубина» не является сейчас большим. Надо помочь с деньгами. Тогда они будут чемпионами, – приводит слова Метшина ТАСС.

Добавим, что 26 февраля казанская команда сыграет в гостях против «Зенита».