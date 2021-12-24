Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Руководство «Ливерпуля» продолжает вести переговоры с форвардом команды Мохамедом Салахом по поводу продления контракта.

Как утверждает ESPN, «мерсисайдцы» готовы предложить 29-летнему египтянину соглашение, при котором он будет получать до 592 тысяч евро в неделю. Отметим, что в данный момент в АПЛ никто из игроков не имеет такую зарплату. Ранее нападающий заявил о готовности продолжить свою карьеру в стане «красных».

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 227 матчей, забил 147 голов и отдал 56 ассистов. В нынешнем сезоне на счету форварда 22 забитых мяча и 11 результативных передач в 24 встречах во всех турнирах.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.