«Зенит» рассматривает защитника ПСВ Боскальи в качестве возможной замены Ракицкому

Центральный защитник ПСВ Оливье Боскальи может стать игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Согласно данным портала «Метарейтинг», руководство петербургского клуба готово начать переговоры по приобретению 24-летнего француза в случае, если в ближайшее время им не удастся продлить контракт с Ярославом Ракицким.

Напомним, что действующее соглашение украинского футболиста с сине-бело-голубыми истекает в конце текущего сезона – пока стороны не смогли договориться по поводу деталей нового контракта.

Что касается Боскальи, то игрок выступает за ПСВ с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб из Эйндховена 89 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в семь миллионов евро.