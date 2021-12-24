«Верона» лидирует в борьбе за подписание Миранчука

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук все ближе к тому, чтобы покинуть клуб из Бергамо в январе 2022 года.

Как сообщает Tutto Atalanta, главным претендентом на 26-летнего россиянина является «Верона», опережающая «Дженоа» в борьбе за подписание хавбека.

Ранее появилась информация, что генуэзский клуб уже вступил в переговоры по трансферу футболиста. «Бергамаски» готовы продать игрока за 15-16 миллионов евро.

Напомним, что Миранчук выступает за «Аталанту» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.