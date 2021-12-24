Властимил Петржела: Нет ничего страшного в том, что фанаты «Зенита» не хотят введения fan-ID

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался на тему того, что болельщики петербуржцев выступили против введения в чемпионате России fan-ID.

Ранее фанатское сообщество сине-бело-голубых «Ландскрона» выразило несогласие в связи с использованием системы идентификации болельщиков на cпортивных стадионах, отметив, что fan-ID «превращает жизнь, любовь и эмоции в декорацию».

– Конечно, в следующем году «Зениту» будет сложно без фанатов. В Англии сейчас также применяется паспорт болельщика. Это нормальное решение – ввести fan-ID. Если фанаты клуба не хотят этого, ничего страшного. В любом случае я буду их поддерживать, так как я болельщик петербуржцев, – цитирует Петржелу «РБ-Спорт».

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Добавим, что закон о введении fan-ID должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.