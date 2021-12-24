«Cпартак» загадал на Рождество завоевание титула Лиги Европы

Пресс-служба «Спартака» приняла участие в опросе клуба немецкой Бундеслиги, а именно дортмундской «Боруссии».

Отметим, что «шмели» предложили закончить фразу «Что я хочу на Рождество».

– Победу в Лиге Европы, – говорится на англоязычной странице «Спартака» в Twitter.

Напомним, что по итогам группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы столичный клуб вышел в 1/8 финала турнира, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

25 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала, на которой будет известен соперник московской команды.