Шкриньяр не исключил свой уход из «Интера»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр оценил свое будущее в миланском клубе.

Отметим, что нынешний контракт 26-летнего словака с «нерадзурри» истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

– В данный момент я не думаю об уходе из команды. Мне комфортно в «Интере». Однако никогда не знаешь, что может случиться в дальнейшем. Пока клуб не обсуждал со мной или моим агентом продление действующего контракта, – цитирует Шкриньяра Corriere della Sera.

Напомним, что Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 190 матчах команды, забил десять голов и отдал четыре ассиста. Вместе с черно-синими защитник стал чемпионом Италии.