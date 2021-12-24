«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Лейпцига» Адамса

Опорный полузащитник «Лейпцига» и сборной США Тайлер Адамс входит в сферу интересов клуба чемпионата Англии – «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, руководство «красных дьяволов» высоко ценит качества 22-летнего хавбека, способного также сыграть на позиции правого защитника и полузащитника. Отмечается, что сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Адамс пополнил состав «Лейпцига» в январе 2019 года – на его счету 86 проведенных матчей за «быков», в которых он забил два гола и отдал три ассиста. Ранее футболист защищал цвета «Нью-Йорк Ред Буллз». За сборную США полузащитник отыграл 22 встречи (1 гол).

Действующий контракт футболиста с немецкой командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.