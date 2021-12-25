Федерация футбола Нигерии ведет переговоры с Моуринью

Глава нигерийской Федерации футбола Амаджу Пинник заявил, что новым главным тренером сборной Нигерии может стать Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому».

«Я не буду говорить вам, что мы не общались с Моуринью. Министр спорта также разговаривал с ним», - приводит слова Амаджу Daily Trust.

Ранее с поста наставника нигерийцев был уволен немецкий специалист Гернот Рохр.

Отметим, что Моуринью никогда не тренировал национальную команду.

Жозе возглавил «Рому» в мае 2021 года. После 19 туров римский клуб с 32 очками занимает шестую позицию в чемпионате Италии. Следующий матч команда проведет в гостях против «Милана». Встреча состоится 6 января 2022 года и начнется в 20:30 по московскому времени.