«Реал» и «Барселона» заинтересованы в приобретении Толиссо

На полузащитника мюнхенской «Баварии» Корентена Толиссо претендуют два испанских клуба мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Об этом сообщает El Nacional.

По данным источника, сам 27-летний француз больше склонен к переходу в ряды сине-гранатовых.

Отметим, что действующее соглашение хавбека с немецким клубом рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, Корентен перешел в «Баварию» из французского «Лиона» в июле 2017 года за 41,5 млн евро. С тех пор провел за команду 109 матчей, забил 19 голов и отдал 15 результативных передач. В составе мюнхенцев Толиссо стал победителем Лиги чемпионов, четырехкратном чемпионом Германии и двукратным обладателем Кубка страны.