«Сассуоло» отказался продавать Бога в «Шахтер»

Итальянский «Сассуоло» отклонил предложение донецкого «Шахтера» о покупке полузащитника Жереми Бога. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, «горняки» предложили за 24-летнего ивуарийца 10 млн евро и нападающего Манора Соломона, но «Сассуоло» отверг запрос. На игрока также претендует «Аталанта».

Отметим, что действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость вингера оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, Жереми перешел в «Сассуоло» из лондонского «Челси» в июле 2018 года за 10 млн евро. С тех пор он провел за команду 102 матча, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.