«Барселона» в ближайшее время объявит о трансфере Феррана Торреса из «Манчестер Сити»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Ферран Торрес перейдет в испанскую «Барселону». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, клубы оформили сделку в последние 24 часа. Официально о ней еще не объявили, но в ближайшее время это будет сделано.

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек принял участие в четырех матчах, в которых забил два гола и отдал две передачи. Действующая трансферная стоимость вингера составляет 50 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt. Контракт испанского вингера с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

В «Манчестер Сити» Торрес перебрался из «Валенсии» в августе 2020 года за 28 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 43 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.