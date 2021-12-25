Британский комментатор - об отстранении Обамеянга: Артета упрямый и настоящий приверженец дисциплины

Комментатор Ноэль Уилан прокомментировал отстранении нападающего лондонкого «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга от тренировок с командой.

«Никогда не говори «никогда». Но Микель Артета упрямый и настоящий приверженец дисциплины, а Обамеянг просто не оправдал его ожиданий», - приводит слова Уилана Football.London.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» выставит Обамеянга на продажу, если он не помирится с Артетой.

Напомним, что на прошлой неделе 32-летний форвард из-за нарушения дисциплины был лишен капитанской повязки и отстранен от команды.

В текущем сезоне габонский форвард забил семь голов и отдал две результативные передачи в 15 играх за «Арсенал» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает Обамеянга в 15 млн евро.

Сообщается, что главными претендентами на форварда являются «Барселона» и «Ювентус», также им интересуются «Челси» и «Милан».