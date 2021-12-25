«ПСЖ» готов отпустить Икарди в «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Мауро Икарди может перебраться в туринский «Ювентус». Об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, парижане готовы расстаться с 28-летним футболистом, которого не рассматривают в качестве игрока стартового состава. При этом французский клуб намерен продать Икарди и не рассматривает возможность включить в сделку игрока «Ювентуса».

Отметим, что действующее соглашение Мауро со столичным клубом рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.

Напомним, Икарди перешел в «ПСЖ» из миланского «Интера» в июле 2020 года за 50 млн евро. С тех пор он провел за парижан 82 матча, забил 38 голов и отдал десять результативных передач. В составе «ПСЖ» Мауро стал чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны.