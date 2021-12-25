Бывший защитник «Зенита» Кришито отклонил предложение канадского «Торонто»

Защитник итальянского «Дженоа» Доменико Кришито принял решение отказаться от перехода в канадский «Торонто». Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 34-летний футболист отклонил двухлетнее предложение от клуба МЛС и намерен остаться в нынешнем клубе.

Отметим, что действующее соглашение капитана генуэзцев рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллионов евро.

Напомним, Кришито перешел в «Дженоа», воспитанником которого он является, из петербургского «Зенита» в июле 2018 года на правах свободного агента. Всего за свой родной клуб Доменико провел 269 матчей, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач.