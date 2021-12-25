Суарес может покинуть «Атлетико» и продолжить карьеру в Бразилии

Бразильский «Коринтианс» заинтересован в приобретении нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в бразильском клубе надеются подписать игрока до апреля по сниженной цене.

Отметим, что действующее соглашение Луиса с «матрасниками» истекает летом 2022 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Напомним, Суарес перебрался в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года за семь миллионов евро. С тех пор он провел за команду 62 матча, забил 29 голов и отдал пять результативных передач. В составе мадридского клуба уругваец завоевал титул чемпиона Испании.