Защитник «Зенита» Маммана намерен вернуться в Аргентину

Защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана, арендованный «Сочи», может покинуть чемпионат России и вернуться в Аргентину. Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, 25-летний футболист не собирается оставаться в РПЛ на следующий сезон и рассматривает переход в «Ривер Плейт». Также существует вариант, при котором он покинет сине-бело-голубых зимой.

Отметим, что действующее соглашение игрока с петербуржцами рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость Эмануэля оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, Маммана перешел в «Зенит» из французского «Лиона» в июле 2017 года за 16 млн евро. С тех пор он провел за команду 41 матч и отдал одну результативную передачу. В составе петербургского клуба защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.