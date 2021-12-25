«Ювентус» принял решение не выкупать права на Морату у «Атлетико»

Туринский «Ювентус» принял решение не выкупать права на арендованного у мадридского «Атлетико» нападающего Альваро Морату. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, итальянский клуб не хочет платить 35 млн евро, чтобы выкупить полноценные права на Морату, именно такая сумма прописана в арендном договоре.

Отметим, что Альваро в нынешнем сезоне провел за туринцев во всех турнирах 23 матча, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро. Действующий контракт форварда с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Ранее испанец выступал за мадридский «Реал», воспитанником которого он является, и лондонский «Челси».