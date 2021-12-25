Форвард «Лидса» Рафинья близок к переходу в «Баварию» за 50 миллионов евро

Фланговый нападающий «Лидса» Рафинья находится в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Германии.

Как сообщает TNT Sports, в январе 2020 года 25-летний бразилец должен подписать контракт с «Баварией». Отмечается, что сумма предполагаемой сделки составит 50 миллионов евро.

По информации источника, футболист станет заменой вингеру Кингсли Коману, с которым мюнхенцы не могут достичь соглашения по деталям нового контракта.

Напомним, что бразилец выступает за «Лидс» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за «павлинов» 47 матчей, забил 10 голов и отдал 14 ассистов. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл пять встреч (2 гола).