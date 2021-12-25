«Рубин» выпустил «Не новогодний клип» (видео)

Пресс-служба «Рубина» опубликовала ролик перед Новым годом, назвав его «не новогодним клипом».

Отметим, что в видео присутствуют многие футболисты основного состава казанцев, а также главный тренер клуба Леонид Слуцкий.

Игроки команды поздравляют болельщиков с наступающим 2022 годом, а также поют новогодние песни в разных музыкальных стилях. В частности, хавбек Сеад Хакшабанович читает рэп, вспоминая о поражении от «Ракува» в квалификации Лиги конференций.

– Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвертое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла еще более поучительной, – говорится в описании к клипу.

Добавим, что после 18 сыгранных туров в чемпионате России подопечные Слуцкого занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет восемь очков. В последних пяти матчах РПЛ команда из Татарстана потерпела четыре поражения.