«Арсенал» хочет продлить контракт с Сака

Руководство «Арсенала» заинтересовано в продлении действующего контракта с фланговым полузащитником команды Букайо Сака.

Согласно информации журналиста Экрема Конура в Twitter, «канониры» хотят сохранить 20-летнего англичанина в составе клуба как минимум до лета 2027 года. Пока не сообщается, хочет ли сам футболист подписать долгосрочное соглашение с «пушкарями».

Напомним, что Сака является воспитанником академии «Арсенала». В общей сложности он отыграл за лондонцев 108 матчей, забил 15 голов и отдал 25 ассист. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.