«Вест Хэм» планирует продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно

Фланговый нападающий «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в январе 2022 года.

Согласно информации Evening Standard, руководство лондонской команды хочет заработать на продаже 32-летнего футболиста, поскольку в конце текущего сезона форвард может стать свободным агентом и покинуть стан «молотобойцев» бесплатно.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы «Трабзонспор», а также «Дженоа», главным тренером которого является экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» в июле 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 70 матчах, забил 11 голов и отдал 7 ассистов.