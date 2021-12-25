«Барселона» готова включить Лангле и Депая в сделку по переходу де Лигта

«Барселона» продолжает интересоваться возможностью подписания центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Как утверждает Todofichjes, сине-гранатовые готовы предложить туринскому клубу обмен игроками – 22-летний нидерландец отправится в столицу Каталонии, а в обратном направлении последуют защитник Клеман Лангле и нападающий Мемфис Депай.

Ранее сообщалось, что футболиста обороны «бьянконери» хотят приобрести «Тоттенхэм» и «Челси».

Напомним, де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 95 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее игрок защищал цвета «Аякса», воспитанником которого и является. В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 33 встречи (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 70 миллионов евро.