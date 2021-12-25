Де Йонг не намерен переходить в «Кадис»

Нападающему «Барселоны» Люку де Йонгу, арендованному у «Севильи» до конца текущего сезона, не интересен вариант с переходом в «Кадис» в зимнее трансферное окно.

Согласно данным Sport.es, каталонский клуб хочет досрочно разорвать арендное соглашение с 31-летним игроком. Этой ситуацией планировал воспользоваться «Кадис», заинтересованный в усилении своей атакующей линии. Однако сам футболист заявил, что хочет играть за более сильную команду, нежели желто-синие.

По информации источника, нидерландского форварда также хочет подписать «Фенербахче».

Добавим, что в нынешнем сезоне де Йонг отыграл за «Барселону» 12 матчей, отличившись одним забитым голом.