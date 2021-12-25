Карсдорп признался, что благодаря Моуринью бросил гулять и выпивать

Защитник итальянской «Ромы» Рик Карсдорп отметил вклад португальского тренера Жозе Моуринью в его игровой прогресс.

«Моуринью сделал меня лучше. Раньше я гулял и выпивал, а теперь так не делаю. Причина, по которой я перешел в «Рому» - мой интерес к проекту», - приводит слова Рика Football Italia.

К слову, в нынешнем сезоне Карсдорп провел за римский клуб 24 матча и отдал пять голевых передач.

Напомним, что Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. После 19 туров римский клуб с 32 очками занимает шестую позицию в чемпионате Италии. Следующий матч команда проведет в гостях против «Милана». Встреча состоится 6 января 2022 года и начнется в 20:30 по московскому времени.