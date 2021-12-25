Агент Фукса: Аренда моего клиента в «Сельту»? Нет, он останется в ЦСКА

Агент Стефано Кастанья, клиентом которого является центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс, оценил появившуюся новость о том, что в услугах футболиста заинтересована «Сельта».

Ранее стало известно, что испанский клуб хочет заключить с 22-летним бразильцем арендное соглашение до конца текущего сезона.

– Аренда в «Сельту»? Нет, нет, Бруно останется в ЦСКА, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Напомним, Фукс пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года, подписав с красно-синими контракт на пять лет. С тех пор он отыграл за армейцев всего четыре матча. При этом футболист из-за различных повреждений пропустил более 250 дней.