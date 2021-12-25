Лещенко выступил против fan-ID: Абсолютно глупое и лишнее нововведение

Народный артист и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко раскритиковал решение ввести систему идентификации болельщиков fan-ID.

«Это абсолютно глупое и лишнее нововведение. Зачем нам этот Fan ID? У него минусов гораздо больше, чем плюсов. Если мне не оставят выбора, то придется оформлять себе этот паспорт», - приводит слова Лещенко «СЭ».

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Добавим, что закон о введении fan-ID должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.