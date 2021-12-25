Защитник «Арсенала» Уайт: Обамеянг – хороший парень, все в клубе по нему скучают

Центральный защитник «Арсенала» Бен Уайт высказался по поводу ситуации с форвардом клуба Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Ранее главный тренер «канониров» Микель Артеты отстранил футболиста от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины. Отмечается, что руководство лондонцев может рассмотреть вариант с продажей 32-летнего нападающего в зимнее трансферное окно.

– Честно говоря, без Обамеянга мы не стали играть хуже. Так что его отсутствие в команде не отразилось на результатах. Понятное дело, он разочарован нынешним положением дел. Обамеянг – хороший парень, все в клубе по нему скучают, но такова ситуация на данный момент, – цитирует Уайта talkSPORT.

Напомним, что Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил семь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

После 18 сыгранных туров команда Артеты занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка.