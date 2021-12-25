Боярский заявил, что не собирается оформлять паспорт болельщика

Народный артист РСФСР и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский раскритиковал решение ввести систему идентификации болельщиков fan-ID.

«Я категорически против паспорта болельщика. Это абсолютно лишние нововведение. Fan ID значительно понизит посещаемость матчей и затруднит проход людей на стадион. Я не собираюсь делать себе этот паспорт», - приводит слова Боярского «СЭ».

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Добавим, что закон о введении fan-ID должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.