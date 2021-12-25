Лунин может сменить «Реал» на «Ньюкасл»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации El Nacional, в услугах 22-летнего украинца заинтересован «Ньюкасл». Отмечается, что мадридский клуб готов продать своего футболиста в зимнее трансферное окно. При этом вратарь согласен покинуть стан «сливочных», чтобы получать больше игровой практики.

Напомним, что Лунин перешел в «Реал» в июле 2018 года из «Зари» за 8,5 миллионов евро. При этом мадридцы трижды отдавали его в аренду. Украинец выступал за такие команды, как «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». За «Реал» вратарь провел лишь один матч.

Действующий контракт Лунина с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.