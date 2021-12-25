Депутат Госдумы Терюшков призвал не паниковать болельщиков из-за введения fan-ID

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал заявление объединения болельщиков «Зенита» об отказе оформлять fan-ID.

«Когда пойдут первые оформления, можно будет понять, что нет причин для паники и тревоги. Когда мы заходим в аэропорт, в досмотровую зону, всегда предъявляем паспорт, в этом ничего страшного нет. Все новое вызывает опасение, страх, тревогу», - приводит слова Терюшкова «СЭ».

Ранее фанатское сообщество сине-бело-голубых «Ландскрона» выразило несогласие в связи с использованием системы идентификации болельщиков на cпортивных стадионах, отметив, что fan-ID «превращает жизнь, любовь и эмоции в декорацию».

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Добавим, что закон о введении fan-ID должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.