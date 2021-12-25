Спортивный директор «Эмполи»: Интерес «Зенита» к Вити? У меня такой информации нет

Спортивный директор «Эмполи» Пьетро Аккарди прокомментировал появившуюся новость о том, что центральный защитник команды Маттиа Вити может пополнить состав «Зенита».

Ранее стало известно, что представители петербургского клуба уже собирают информацию о 19-летнем футболисте.

– У меня такой информации нет. Сейчас в прессе много слухов, – цитирует Аккарди Sport24.

Напомним, что Вити является воспитанником академии «Эмполи». В составе взрослой команды он провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,3 миллиона евро.