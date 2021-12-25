Полузащитник «Ювентуса» Рэмзи близок к переходу в «Ньюкасл»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи близок к переходу в «Ньюкасл». Об этом сообщает Сalciomercato.

По информации источника, стороны в настоящее время ведут переговоры по трансферу 30-летнего футболиста. Потенциальная сделка может состояться уже в январе.

Действующее соглашение хавбека со «старой синьорой» рассчитано до лета 2023 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

Напомним, что Аарон перешел в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в июле 2019 года на правах свободного агента. С тех он провел за туринцев 70 матчей, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. В составе «старой синьоры» Рэмзи стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.