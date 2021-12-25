Голкипер «Ростова» Рудаков продолжит свою карьеру в чемпионате Финляндии

Пресс-служба «Ростова» сообщила о том, что голкипер Максим Рудаков покидает клуб.

По информации источника, 25-летний россиянин отправился в аренду в финскую команду «Хонка». Отмечается, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что Рудаков выступает за ростовчан с февраля прошлого года. За это время он принял участие лишь в одном матче донского клуба. Весь прошлый сезон вратарь провел в аренде в «Роторе».

Добавим, что по итогам прошедшего сезона чемпионата Финляндии «Хонка» заняла девятое место в турнирной таблице.