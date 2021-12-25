Спиридонов - о введении fan-ID: Паспорт болельщика - полная фигня

Российский волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов раскритиковал решение ввести систему идентификации болельщиков fan-ID.

«Паспорт болельщика - полная фигня! Это никому не нужная вещь. Если его введут, то я не буду ходить на спортивные мероприятия», - приводит слова Алексея «СЭ».

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что принятие fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.

Добавим, что закон о введении fan-ID должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.