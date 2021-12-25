Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию о том, что Маммана хочет перейти в «Ривер Плейт»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался на тему того, что центральный защитник команды Эмануэль Маммана, арендованный у «Зенита» до конца текущего сезона, хочет вернуться в чемпионат Аргентины в январе 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний игрок намерен продолжить свою карьеру в «Ривер Плейте», воспитанником которого он и является.

– Не понимаю, откуда у вас эта информация. У него полгода еще контракт. Не знаю, останется он или нет. Мы трансферные вещи не обсуждаем, – приводит слова Рубашко Sport24.

Напомним, что Маммана выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 24 матча, отдав один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Что касается «Зенита», то аргентинский футболист присоединился к петербуржцам в июле 2017 года. Вместе с сине-бело-голубыми защитник стал двукратным чемпионом России.