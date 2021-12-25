Роман Терюшков: Подписание Вагнера Лава не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о том, что подмосковный клуб заинтересован в подписании бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава.

Отметим, что с 1 января 2022 года 37-летний бразилец станет свободным агентом. С июля прошлого года он выступал в составе «Кайрата», став с командой чемпионом Казахстана.

– Вагнер – неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и «Химкам». Пока что это чисто гипотетическая история. Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы – не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится, – цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго». На его счету 259 проведенных матчей за красно-синих, в которых он забил 124 гола и отдал 53 ассиста. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.