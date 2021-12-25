Головин пропустил матч «Монако» – «Ренн» из-за недомогания

Вице-президент «Монако» Олег Петров объяснил, почему атакующий полузащитник команды Александр Головин не принял участие в матче 19-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:1).

Ранее появилась информация, что 25-летний хавбек пропустил прошедшую игру по причине того, что он сдал сомнительный тест на коронавирус.

– Нет, это неправда. У него недомогание, поэтому он пропустил игру с «Ренном». К следующей игре Александр будет готов, – цитирует Петрова портал «Метарейтинг».

Отметим, что в нынешнем сезоне Головин отыграл 23 встречи, забил три гола и отдал пять ассистов.

2 января «Монако» сыграет с командой Лиги 2 «Кевийи» в матче 1/16 финала Кубка Франции.