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IFFHS включила Азмуна в команду года Азии

Иранский футболист выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
25 декабря 2021 17:11
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала состав лучших игроков Азии по итогам 2021 года.

По информации источника, одну из позиций в атаке занял форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун. Также в команду попали такие известные футболисты, как японский защитник «Арсенала» Такэхиро Томиясу, а также южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

Добавим, что лучшим тренером был признан экс-наставник «Монако» Леонарду Жардим, ныне возглавляющий клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль».

Состав выглядит следующим образом:

Голкипер: Мэтью Райан (Австралия / «Реал Сосьедад»);

Защитники: Такэхиро Томиясу (Япония / «Арсенал»), Хоссейн Канаани (Иран / «Аль-Ахли»), Абделькарим Хассан (Катар / «Аль-Садд»), Яссер аль-Шахрани (Саудовская Аравия / «Аль-Хиляль»);

Полузащитники: Такефуса Кубо (Япония / «Мальорка»), Юя Осако (Япония / «Вердер»), У Ли (Китай / «Эспаньол»);

Нападающие: Али Мабхут (ОАЭ / «Аль-Джазира»), Сердар Азмун (Иран / «Зенит»), Сон Хын Мин (Южная Корея / «Тоттенхэм»);

источник: IFFHS
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