«Манчестер Сити» не будет продавать Аке в январе 2022 года

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке останется в составе «горожан» как минимум до конца текущего сезона.

Согласно данным The Athletic, в подписании 26-летнего нидерландца был заинтересован «Вест Хэм», готовый приобрести игрока в ближайшее трансферное окно, однако руководство «манкунианцев» не позволит своему футболисту покинуть клуб.

Напомним, что Аке выступает за «Ман Сити» с августа прошлого года. В общей сложности он провел за команду 24 матча, забив три гола. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 28 миллионов евро.