Бенитес заинтересован в трансфере Головина в «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес лично заинтересован в переходе российского полузащитника «Монако» Александра Головина в английский клуб.

По информации The Athletic, испанцу нравится стиль игры россиянина, однако ливерпульцы не торопятся выкладывать 25 миллионов евро, в которые оценивается игрок.

Напомним, в текущем сезоне Головин провел 23 матча, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Контракт 25-летнего футболиста с монегасками рассчитан до 2024 года.