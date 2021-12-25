Эджуке попал в итоговую заявку сборной Нигерии на Кубок африканский наций

Пресс-служба Федерации футбола Нигерии опубликовала итоговую заявку национальной команды для участия в Кубке африканских наций-2022.

Отметим, что в состав сборной попал фланговый нападающий ЦСКА Чидера Эджуке. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 18 матчах, забил четыре гола и отдал три ассиста.

По информации источника, за сборную Нигерии на ближайшем турнире может сыграть бывший форвард армейского клуба Ахмед Муса, ныне выступающий за «Фатих Карагюмрюк».

Напомним, что Кубок африканский наций состоится с 9 января по 6 февраля в Камеруне.