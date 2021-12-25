Бывший врач «Спартака»: Я ничего не знаю о Ваноли. Кто его привел?

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен поделился своими размышлениями о новом наставнике команды Паоло Ваноли и проблемах, с которыми столкнется итальянский специалист.

«Ваноли — новый тренер. Я о нем ничего не знаю. Кто его привел? Не знаю истории даже. Но такой командой можно руководить. В «Спартаке» сегодня нет лидера. Им необходим человек, который потащит команду за собой. Сейчас с этим проблема. Нет на поле командой игры. Это связано с отсутствием хороших игроков. Если над этими проблемами не поработать, то ничего хорошего во второй части чемпионата не будет», - приводит слова Лю «РБ-Спорт».

Напомним, Ваноли заменил у руля команды португальца Руя Виторию, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в РПЛ. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, где они смогли занять первое место в своей группе и выйти в 1/8 финала.