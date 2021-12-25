«Барселона» намерена расстаться с Коутиньо и де Йонгом

Полузащитник «Барселоны» Люк де Йонг и нападающий Фелипе Коутиньо могут покинуть команду.

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, главный тренер команды Хави заявил, что не видит их в составе.

Напомним, де Йонг принадлежит «Севилье» и выступает за каталонцев на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний футболист сборной Нидерландов провел 12 матчей, в которых забил один мяч. По информации источника, клуб намерен расторгнуть арендное соглашение досрочно.

В активе Коутиньо 16 игр и два гола. 29-летний бразилец имеет контракт с «сине-гранатовыми» до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.