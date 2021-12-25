«Зенит» опроверг информацию о переговорах с «Рубином» по Дзюбе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб ведет переговоры с казанским «Рубином» по трансферу нападающего Артема Дзюбы.

«Это все слухи, никаких переговоров нет», - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что питерцы готовы отдать Дзюбу в «Рубин», а на его место взять Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов». Отмечалось, что «Зенит» уже провел переговоры по обоим игрокам.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.

Сергеев в 20 встречах отличился восемь раз и получил от Валерия Карпина вызов в сборную России.