«Сочи» может продать Кассьерру в клуб из MLS или Шотландии

Колумбийский форвард «Сочи» Маттео Кассьерра в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации «Чемпионата», нападающий интересен командам американской MLS и чемпионата Шотландии. Однако кроме них есть и другие претенденты.

Напомним, игрок переехал в Россию минувшим летом из португальского «Белененсеша». За 11 матчей в текущем сезоне 24-летний колумбиец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.

После 18 туров «Сочи» с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.