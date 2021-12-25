«Сочи» может продать Кассьерру в клуб из MLS или Шотландии

Колумбийский форвард «Сочи» Маттео Кассьерра в ближайшее время может покинуть клуб.
По информации «Чемпионата», нападающий интересен командам американской MLS и чемпионата Шотландии. Однако кроме них есть и другие претенденты.
Напомним, игрок переехал в Россию минувшим летом из португальского «Белененсеша». За 11 матчей в текущем сезоне 24-летний колумбиец забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в два миллиона евро.
После 18 туров «Сочи» с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
источник: Чемпионат.com